Sadakatsiz 17. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D Youtube

Sadakatsiz 17. bölümü ile Çarşamba 20.00'de Kanal D'de! Gitmeye karar veren Asya, Derin'den gelen hamle ile geri adım atarak vazgeçiyor. Asya Volkan'la olan savaşı bırakarak bu kez Derin'le uğraşmaya karar veriyor.

SADAKATSİZ 17. YENİ BÖLÜM VE 16. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 17. bölümünü izlemek için aşağıdaki linkte tıklayınız.

SADAKATSİZ 17.BÖLÜM FULL İZLE (KANAL D)

16. BÖLÜM FULL İZLE TEKRAR (YOUTUBE)

İşte yeni bölüm fragmanı;

16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir. Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan’ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali’nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?