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Sadakatsiz 18. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm full izle Youtube

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadaktsiz bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Dengelerin değiştiği dizide Asya, Derin' gücünü kanıtlayarak onun dilinden konuşmaya başladı. İşte Sadakatsiz 18. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm full izle Youtube...

Sadakatsiz 18. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm full izle Youtube

Asya ve Volkan'ın ayrılığının ardından yaşanan olayları konu edinen dizide bu akşam bombayı Selçuk patlatacak. Haluk ailesinden uzak durması için Selçuk'a para vererek yok olmasını emretmişti. Ancak Selçuk, annesinden öğrendiği o gerçek ile Haluk'un karşısına dikilir. Haluk, karşısında Selçuk'u görünce savunmaya geçse de öğrendiği gerçek karşısında nutku tutulur. Peki Selçuk bu gerçeği herkese açık edecek mi? Sadakatsiz 18. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm full izle Youtube...

Sadakatsiz 18. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm full izle Youtube

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Asya'yı bir kez daha kaybetmenin korkusuyla yüz yüze gelen Volkan bambaşka bir ruh haline bürünmüştür. Derin'den iyice uzaklaşan Volkan, Asya'nın yanından ayrılmaz olur ve duygusallığına yenik düşerek Asya'ya beni affetseydin ne olurdu? sorusunu sorar. 

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM FULL İZLE KANAL D | SON BÖLÜM FULL İZLE

Sadakatsiz 18. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm full izle Youtube

Volkan konuşma esnasında Asya'ya karşı olan hislerini bastıramaz ve tehlikeli bir şekilde aralarında yakınlaşma gerçekleşir. Öte yandan Selçuk, Haluk'un gayri meşru oğlu olduğunu öğrenmesiyle ne yapacağını şaşırır. Bu olayı fırsat bilen Selçuk, kısa sürede ipleri eline almak için Haluk'un kapısına dayanır...

Sadakatsiz yine nefesleri kesecek bir bölümle bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak.

Sadakatsiz 18. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm full izle Youtube

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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