Volkan yeni ailesini unutup hala Asya'nın peşinde takıntılı olarak dolanmaya devam etmektedir. Volkan bu halinin farkında olmadan ilerler Asya cephesinden def edilmeye doymayan Volkan'ı evde bir sürpriz beklemektedir. Derin Volkan'ı terkettiğini bir kağıda not edip gitmiştir. Volkan şimdi ne yapacak? İşte Sadakatsiz 19. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle...

SADAKATSİZ 19. BÖLÜM FULL İZLE

Asya'nın çok eski bir arkadaşı olan Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Sinan'ı aniden gelmesi ise Asya'yı oldukça mutlu etmiştir.

Sinan'ın çılgın kişiliği Asya'yı küçük bir tatil için İstanbul'a götürmeye ikna etmiştir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında kıskançlıktan çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar.

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Ancak bu kez gücünü kolay yetiremeyeceği bir kayaya denk gelmiştir. Sinan ile yumruk yumruğa kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini yazmıştır. Volkan ne tepki verecek?

Öte yandan güçlü ve dimdik duran Gönül Haluk'un geçmişte onu aldatmasıyla yıkılmıştır. Peki Gönül ve ailesi Selçuk'u kabul edebilecek mi?