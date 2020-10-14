Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı
Sadakatsiz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen ilk bölümüyle büyük ilgi gören Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde, Derin ve Asya karşı karşıya geliyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sözen'in yer aldığı Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı haberimizde..
Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz bu akşam 2. bölümü ile izleyici ile buluşuyor. Yayınlandığı ilk bölümü ile reyting rekorları kıran Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Derin ve Asya karşı karşıya geldi. Derin, bir ilişkisi olduğunu ve görüştüğü kişinin de evli olduğunu dile getirince Asya sabırla onu dinlese de sinirlerine hakim olamadı. İşte Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı haberimizde...
SADAKATSİZ 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Derin, muayene olmak için Asya'ya geliyor. Sakinliğini korumaya çalışan Asya, Derin'e rahatsızlığını sorunca Derin'in sözleri daha da ağırlaşıyor. Derin, bir ilişkisi olduğunu ve görüştüğü kişinin de bitmeye yakın bir evliliği olduğunu söylüyor.
SADAKATSİZ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
''Bütün bunları yapmış olsan bile hala seni seviyorum!''#Sadakatsiz yeni bölümüyle 14 Ekim Çarşamba 20.00'de #KanalD'de! @sadakatsizdizi pic.twitter.com/cEz1lpHZtY— Kanal D (@KanalD) October 7, 2020
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.