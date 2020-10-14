Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı

Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz bu akşam 2. bölümü ile izleyici ile buluşuyor. Yayınlandığı ilk bölümü ile reyting rekorları kıran Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Derin ve Asya karşı karşıya geldi. Derin, bir ilişkisi olduğunu ve görüştüğü kişinin de evli olduğunu dile getirince Asya sabırla onu dinlese de sinirlerine hakim olamadı. İşte Sadakatsiz 2. bölüm 2. fragmanı haberimizde...

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Derin, muayene olmak için Asya'ya geliyor. Sakinliğini korumaya çalışan Asya, Derin'e rahatsızlığını sorunca Derin'in sözleri daha da ağırlaşıyor. Derin, bir ilişkisi olduğunu ve görüştüğü kişinin de bitmeye yakın bir evliliği olduğunu söylüyor.

SADAKATSİZ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



SADAKATSİZ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.