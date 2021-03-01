Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Gözlerimi açtım Volkan

Büyük ilgi ile izlenen dizide bu hafta ipler geriliyor. Volkan'ı Derin'in terk etmesi Volkan'ı yapayalnız ve güçsüz kalmasına nedene olur. Derin'in yanına gidip elini kolunu sallayarak gitmek isteyen Volkan, Haluk'un engeline takılır. İşte Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı...

Öte yandan Derin, artık gözlerini açmıştır ve Volkan'ı gerçek yüzünü görmüştür. Ancak Volkan'ın aklı Asya'dadır. Asya'nın iyiye giden hayatı, bir de uzun yıllar sonra sonra ziyarete gelen Sinan'la renklenen dünyası Volkan'ı çılgına çevirir. Acınası ve güçsüz duruma düşen Volkan ne tarafa saldıracağını şaşırır.

Sürekli kendisini hala karısıymış gibi uyaran Volkan'a Asya dur der. Bir taraftan da Sinan sürprizler yapmaya ve centilmenliği ile dikkat çekmeye devam eder. Tekirdağ'da bir süre daha kalmaya karar vereceğini açıklayan Sinan, derneğe Asya'nın ziyaretine gider.

Derin, Gönül ve diğer kadınların Asya ile Sinan'ın aralarındaki yakınlık herkesi şaşırtır. Peki Sinan Asya'yı bırakıp geri dönecek mi yoksa Asya ile bir aşka yelken açacak mı? Asya'ya ilgisi olan diğer bir kişi yani Turgay'ın tepkisi de merak konusu...