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Sadakatsiz 22. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 22. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Asya'yı taciz eden Volkan'ın sözlerini bu kez Derin kulakları ile işitmiştir. Peki Derin'in duydukları karşısında tepkisi ne olacak? İşte Sadakatsiz 22. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle...

Sadakatsiz 22. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizi Sadakatsiz bu akşam yepyeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Volkan, Asya konusunda artık çığırından çıkmıştır. Bir dönem Asya'yı aldattığı Derin'den ayrılacağını ve tekrar Asya'ya dönmek istediğini söyleyen Volkan'ın bu sözlerine Asya ne tepki verecek? İşte Sadakatsiz 22. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle...

Sadakatsiz 22. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Asya’nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda herkes bu bölümde kartlarını çık ediyor. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur.

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM FULL İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Gönül’ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakma konusunda kararlıdır.

Sadakatsiz 22. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Derin ve Volkan’ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

Sadakatsiz 22. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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