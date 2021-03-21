Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin Volkan'a boşanma kararını açıklıyor

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in nefesleri kesecek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Asya'ya derinden boşanacağını söyleyen Volkan'ın bu sözlerini duyan Derin, çılgına döner. Eve geri dönüp Volkan'ın kıyafetlerini parçalayarak intikam almaya çalışan Derin, Volkan'a ondan önce boşanmak istediğini dile getirir. Peki Volkan'ın tepkisi ne olacaktır.

Hem Asya tarafından hem de Derin'den cephesinden kovulan Volkan'ın hazin sorusu izleyici tarafından merak konusu oldu.

Öte yandan Volkan'dan haber alamayan Asya, bir aksilik olduğunu düşünerek evlerini ziyarete gider. Asya karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ortalığın darmadağın olduğu evde neler oldu? Volkan, Derin'e zarar mı verdi?

İşte Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı...