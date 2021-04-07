2021 TOKİ Konya Selçuklu kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları belli oldu mu?Kurşunlar havada uçuşmuştu! Ortaköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktıTedavisi biten 75 yaşındaki Bekir Hacıoğlu şarkı söyleyerek kutladıBugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 8 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? NASA Van Gölü oylama linkiRamazan yaklaşırken fırınlar denetleniyorKars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendiKanal İstanbul Projesi'ne nasıl itiraz edilir? Kanal İstanbul itiraz dilekçesi online | Kanal İstanbul itiraz dilekçesi örneğiMüge Anlı canlı yayını bugün 8 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sadakatsiz 25. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Sadakatsiz 25. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Derin'in başına gelenlerin sorumlusu kim? Asya'nın masumluğunu kanıtlamak isteyen kişi kim? İşte Sadakatsiz 25. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle...

Sadakatsiz 25. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sadaktsiz'de bu hafta ortalık iyice karışıyor. Ortadan kaybolan Derin'in bir anda yaralı şekilde Asya'nın karşısına çıkması dikkat çekiyor. Peki Derin'e kim zarar verdi? İşte Sadakatsiz 25. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Sadakatsiz 25. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Öte yandan bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan ve ailesi rahat bir nefes alıyor. Volkan üzerine atılan suçlamadan kurtulduğu için mutlu olurken, olayın aslını merak eder. Asya çöp dökmek için dışarı çıktığı esnada Derin'i görünce şaşkına döner.

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM FULL İZLE|SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Sadakatsiz 25. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Asya'yı fark eden Derin koşarak uzaklaşmaya uzaklaşmaya çalışır. Asya'da peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor. Peki Derin'i kim, neden yaraladı?

Sadakatsiz 25. bölüm full izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izle

Diğer yanda ise Asya'nın takıntılı hastasının gece yarısı sokakta Derin'in polis dayısı tarafından fark edilir. Akıllarda ise direk Derin'i kaçıran kişi o mu? Düğüm çözülüyor mu? Tam her şey yavaş yavaş ortaya çıkarken Derin'in hamile olduğu ortaya çıkıyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT