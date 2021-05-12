Sadakatsiz 28. bölüm full, tek parça izle |Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D canlı izle

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi oyuncuların yer aldığı popüler dizi "Sadakatsiz" ilgi ile izleniyor. Dizinin sevenleri Sadakatsiz'in canlı izleme linkini araştırıyor. Haberimizde Sadakatsiz 28. bölüm full, tek parça izleme ve Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D canlı izleme linkini bulabilirsiniz. İyi seyirler...

SADAKATSİZ 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE

Derin ile Asya Faruk'un elinden kurtarılır ve hastaneye kaldırılır. Kontrolleri yapılan Derin taburcu olurken Asya ameliyata alınır. Volkan ise Asya'yı yalnız bırakmamak için Derin'i eve Derya ile birlikte gönderir. Volkan'ın bu hamlesi karşısında çılgına dönen Derin, sinirini içine atar. Peki Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler olacak?

KANAL D SADAKATSİZ 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

KANAL D SADAKATSİZ FULL CANLI İZLEME LİNKİ

(KANAL D)