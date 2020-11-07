Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya her şeyi anlatıyor!

Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran efsane dizi Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ile sevenlerini heyecanlandırdı. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanına Asya'nın Derin ve Volkan'ın ihanetini itiraf etmesi damga vurdu. İşte Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı haberimizde...

SADAKATSİZ 6. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 6. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Volkan, Gönül Güçlü'nün yemek davetine icabet ediyor. Volkan'ın tedirginlikle katıldığı bu akşam yemeğine ise Asya'nın ihanet itirafı geceye damga vuruyor! Asya, Haluk Güçlü'ye, Volkan'ın kendisini Derin'le aldattığını itiraf ediyor. Bu itirafın ardından Volkan ve Derin nasıl bir açıklama yapacak? Haluk ve Gönül bu duruma ne tepki verecek?