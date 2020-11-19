Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, Sadakatsiz heyecan dolu bir yeni bölüm ile ekranlara geldi. Selçuk ve Volkan birlik olup, Asya'ya bir karalama kampanyası düzenlemeye başladı ve Asya neye uğradığını şaşırdı. İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar ve Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? haberimizde...

SADAKATSİZ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birileri mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?

ASYA'NIN VOLKAN'A ATTIĞI TOKAT OLAY OLDU!

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'nın Volkan'a tokat attığı sahne olay oldu. Volkan, Asya'yı geçmişinden vurmaya çalıştı. Yaşadıklarının ağırlığıyla kahrolan Asya, Volkan'dan gelen bu darbeyle sarsıldı. Volkan, sırf Ali'nin velayetini alabilmek için Asya'nın geçmişinde yaşadıklarını ve aile sırlarını ortaya dökerek, ona karşı kullandı. Asya için psikolojik rapor talep etti. Asya, onun bu kadar ileri gidip, çirkinleşmesi karşısında daha fazla sabır gösteremedi. Asya, dayanamayıp Volkan'a tokat attı. Herkesin gözü önünde yaşanan bu anlar ise çok konuşuldu... İşte Asya'nın Volkan'a tokat attığı o sahne...

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.