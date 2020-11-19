Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi dikkat çeken sahneleriyle ekranlara geldiği ilk günden beri gündemden düşmüyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen dizi hakkında araştırmalar da haliyle yoğunlaşıyor. Son dönemlerin çok konuşulan dizisi Sadakatsiz'in çekimlerinin gerçekleştiği Asrın Hastanesi'nin nerede olduğu araştırılıyor. Peki Sadakatsiz Asrın Hastanesi nerede?

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisi Asya isimli başarılı bir doktor olan ancak özel hayatında aldatıldığı için büyük hayal kırıklıklarına uğrayan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Cansu Dere’yi Asya karakteri ile oldukça farklı konsepti olan bir dizide izleyeceğiz. Kocası Volkan ile oldukça iyi bir hayatı olan Asya kocası Volkan’ın kazağında gördüğü kadın saçıyla şüphelenmeye başladığı eşine takip edip gerçeklerle yüzleşir. İşte sadakatinden şüphe duymaya başladığı eşini ve yaşadıklarını konu edinen sadakatsiz dizisinin çekimleri ilk olarak Tekirdağ ilimizde başladı. Amerikan yapımı Dr. Foster isimli yapımdan uyarlanmış olan olan sadakatsiz dizisi Tekirdağ elimizde bulunan Süleymanpaşa ilçesinin barlar sokağında çekilmektedir.

ASRIN HASTANESİ NEREDE?

Asrın Hastanesi gerçek yaşamda yok, dizi senaryosu gereği Özel Asrın Hastanesi Sadakatsiz dizisi için dizayn edilmiş bir mekan. Özel bir hastanenin adı gizlenerek Asrın Hastanesi olarak dizide yer alıyor.

SADAKATSİZ HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi sonrasındaki çekimler İstanbul Beykoz ilçesinde ve çevresindeki alanlar ile İstanbul boğazı Beyoğlu ve kız kulesi açıklarında Üsküdar açıklarında çekimler sürecek.