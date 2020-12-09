Sadakatsiz bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz dizisi 2 Aralık Çarşamba günü koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizi izleyicileri bu hafta yeni bölümünün yayımlanıp yayımlanmayacağını merak ediyor. İşte ekranlara geldiği ilk günden beri beğeniyle izlenen dizi hakkında son gelişmeler...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Geçen hafta pandemi sebebi ile ara verilen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak.

YENİ BÖLÜM YAYIMLANACAK MI?

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile bu hafta ekrana gelecek.

Geçtiğimiz hafta, "Değerli izleyicilerimiz; Pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" sözleri ile yeni bölümünün yayınlanmayacağı duyurulan Sadakatsiz, bu hafta ise yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıllar sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kafasını karıştırmaya çalışıyor!

2 yıl sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor. Ancak Asya duydukları karşısında bir afallama yaşıyor. Asya'yı unutamadığını söyleyen Volkan ne yapmak istiyor?

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren ses getirmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinin orjinali 2 sezon olarak toplamda 12 bölüm yayınlandı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan dizinin yapımcısı tarafından en az 2 sezon çekileceği yönünde iddialar ortaya çıksa da henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.

Her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başaran Sadakatsiz dizisinin uzun soluklu olacağı tahmin ediliyor.