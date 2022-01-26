Kanal D ekranlarında çarşamba günleri ekrana gelen ve başrollerini Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un paylaştığı fenomen dizi Sadakatsiz yayına geldiği günlerde reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Yeni sezonunda yeni isimlerin kadroya dahil olmasıyla entrikalar birbirini kovalarken dizinin yeni bölümü Kanal D'nin 26 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin yayın akışında yer almadı. Dizinin yayın saatinde Yarından Sonra filmi yer alıyor. Filmden sonra ise dizinin tekrar bölümünün yayın akışında bulunuyor. Bu doğrultuda internet arama motorlarında "Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz dizisi bugün var mı? Bu hafta yeni bölüm neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? " sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? SADAKATSİZ DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Sadakatsiz dizisi 26 Ocak 2022 Çarşamba gününde bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinini yeni bölümü, kanalın yayın akışında yer almadığı için yayınlanmayacak. Fenomen diziyi izlemek isteyenler bu hafta yeni bölümden mahrum kalacaklar.

SADAKTİZ BU HAFTA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK 26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü kanalın Twitter hesabından yapılan açıklamada sağlık arası verildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Değerli izleyicilerimiz; Her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Kavuşturulmuş eller Haftaya görüşmek üzere! "

Edinilen bilgilere göre başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için sahneler çekilemiyor ve bu nedenle dizi 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yok. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI | SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

OYUNCULAR

Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Berkay Ateş (Aras), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder(Derya), Yeliz Kuvancı(Bahar), Nazlı Bulum(Nil), Gözde Seda Altuner(Gönül), Taro Emir Tekin(Selçuk), Alp Akar(Ali)

Yapım: Medyapım / Mednova

Yapımcı: Fatih Aksoy

Yönetmen: Neslihan Yeşilyurt / Merve Çolak

Senaryo-Hikaye Uyarlama:Dilara Pamuk

Senaryo Uyarlama: Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan, Nuriye Bilici

Süpervizör: Merve Girgin Aytekin

Uygulayıcı Yapımcı: Suzan Sümeli

Müzisyen: Cem Öget

Görüntü Yönetmeni: Ahmet Bayer

Sanat Yönetmeni:Onur Tuğ

Styling (Stil Danışmanı): Ayşenur Aksoy, Lamia Burcu Atayar

Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür