Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine 'Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? SADAKATSİZ NEDEN YOK 26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA?

Her hafta reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinden izleyiciyi üzen haber geldi. Sadakatsiz 26 Ocak 2022 çarşamba akşamı ekranlara gelen bölüm yayınlanmayacak. O akşam Sadakatsiz'in olduğu saatte Kanal D'de Yarından Sonra filmi ekranda olacak...

Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen gibi yıldız isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. Sadakatsiz dizisi yayınlanmama sebebi Cansu Dere’nin koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle yeni bölümlerin çekilmemesi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan, sevilen dizi Sadakatsiz yeni bölümüyle 2 Şubat çarşamba günü yayınlanacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZET

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır. Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar. Kaza sonrası Ali ve İpek’in bağlarının giderek kuvvetlenmesi yeni bir belanın habercisi midir?