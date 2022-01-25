Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, sinirlerine hakim olamadı! Canlı yayında İBB'den hesap sordu! "Haklıya haklı, haksıza haksız diyelim!"Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bakan Soylu kar yağışının ne kadar süreceğini açıkladı, vatandaşı uyardı!AVM'ler kapanacak mı 25 Ocak 2022? AVM'ler açık mı kapalı mı, kaçta kapanacak?TV8 Survivor All Star 8. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izleTRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 10. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izleİstanbulluyu mağdur eden Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama: "İBB olarak 'TEM bize ait değil, Basın Ekspres bize ait değil..."ATV Kalp Yarası 28. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm Youtube izleİstanbul'da kar yağışının keyfini çıkardılar! Vatandaşlar ve polisler kar topu savaşı yaptıAltın fiyatları bir anda ok gibi çakıldı! Yatırımcı FED'in faiz kararı öncesi kuyumcuya koştu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan sevilen dizi Sadakatsiz'in bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine 'Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? SADAKATSİZ NEDEN YOK 26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA?

Her hafta reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinden izleyiciyi üzen haber geldi. Sadakatsiz 26 Ocak 2022 çarşamba akşamı ekranlara gelen bölüm yayınlanmayacak. O akşam Sadakatsiz'in olduğu saatte Kanal D'de Yarından Sonra filmi ekranda olacak...

Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen gibi yıldız isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. Sadakatsiz dizisi yayınlanmama sebebi Cansu Dere’nin koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle yeni bölümlerin çekilmemesi.

Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan, sevilen dizi Sadakatsiz yeni bölümüyle 2 Şubat çarşamba günü yayınlanacak.

Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZET

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır. Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar. Kaza sonrası Ali ve İpek’in bağlarının giderek kuvvetlenmesi yeni bir belanın habercisi midir?

Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT