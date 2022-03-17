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Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Sadakatsiz final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in final yapacağı söyleniyor. Peki Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Sadakatsiz final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Sadakatsiz final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı, her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddia sonrası izleyiciler merakla 'Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Sadakatsiz final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

SADAKATSİZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? SADAKATSİZ FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin final yapacağı yapacağı iddiası izleyicilerini üzdü. Sevilen dizi, Doctor Foster yapımından ekranlara uyarlandı ve başrollerini de Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşıyor. Dizi son olarak 52. bölümle ekrana gelirken oyuncularından Cindoruk, Sadakatsiz'in bu sezon biteceğini ve son 10 bölümün kaldığını ifade etmişti.

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SADAKATSİZ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 52. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZET

Asya, Tekirdağ’da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya’nın hamleleri, Derin’in Volkan’la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil’i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 52. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube

Asya’nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin’in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

Kanal D canlı yayın Sadakatsiz 52. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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