İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan "Sadakatsiz", Med Yapım ve Mednova yapım imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer alırken, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından psikolojik gerilim ve dram türünde kaleme alındı. Peki, Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte detaylar...

SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisinin çekimlerine ilk olarak Tekirdağ’a bağlı olan Süleymanpaşa ilçesinde başlandı. İlerleyen günlerde dizinin çekimlerine ise İstanbul’da devam edileceği söyleniyor. Dizinin çekimlerinin büyük bir kısmı Beykoz ilçesinde ve kız kulesi mevkilerinde devam edilecek.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir aile hayatına sahiptir. Bu durum, kocasının kendisini hastasının kızı olan genç bir kızla aldattığını öğrenince işler tamamen değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

*Cansu Dere (Asya Arslan)

*Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

*Melis Sezen (Derin Güçlü)

*Kenan Ece (Turgay Güngör)

*Burak Sergen (Haluk Güçlü)

*Eren Vurdem (Mert Gelik)

*Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

*Özge Özder (Derya Samanlı)

*Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

*Nazlı Bulum (Nil Tetik)

*Gözde Seda (Altuner, Gönül Güçlü)

*Emir Taro Tekin (Selçuk Dağcı)

*Alp Akar (Ali Arslan)

