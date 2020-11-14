Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılacak mı? Sadakatsiz dizisi final mi yapacak? Yayından kalktı mı?

Kanal D ekranlarında Çarşamba günün yayınlanan ve her yeni bölümünden reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz, birçok kişi tarafından sevilse de tartışmaların da odağında yer aldı. Dizide Asya karakterinin eşinin arkadaşı olan Mert ile ilişki yaşaması çokça tartışılmış RTÜK diziye evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterdiği gerekçesiyle ceza kesmişti. Bu olayın ardından dizinin yayından kaldırılacağına ve erken final yapacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılacak mı? Sadakatsiz dizisi final mi yapacak? Yayın kalktı mı? Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlama? Sadakatsiz son bölümde ne oldu? İşte detaylar...

SADAKATSİZ DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILACAK MI?

Sadakatsiz dizisinin şu an için yayından kaldırılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor ancak diziye RTÜK tarafından kesilen cezanın ardından kanalın dizinin yayından kaldırılmasını görüştüğü iddia edildi.

SADAKATSİZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK? YAYINDAN KALKTI MI

Sadakatsiz dizisi her bölümünde reyting ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Bu durum kanal ve dizinin yapımcıları tarafından memnuniyetle karşılanırken dizinin orijinalinin 2 sezon ve 12 bölümden oluşması nedeniyle erken final yapacağı iddiaları dolaşıyor. Şu anda dizinin erken final yapacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Dizinin uzun soluklu olarak devam etmesine kesin gözüyle de bakılıyor.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU? SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!

Başta Volkan ve Derin olmak üzere, ona ihanet eden herkesten intikam alan Asya, bundan sonra yoluna oğlu ile devam etme kararı alıyor. Peki gerçeklerin bir anda ortaya çıkması, olayların gidişatını nasıl etkileyecek? Ali, babasının ihanetinden haberdar olacak mı? Volkan'a gelen boşanma protokolünde hangi şartlar yer alacak?

Sadakatsiz son bölüm izle

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinden uyarlanmıştır.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN HİKAYESİ

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Aysa Arslan (Cansu Dere))

Volkan Arslan (Caner Cindoruk)

Derin Güçlü ( Melis Sezen)

Mert Gelik (Eren Vurdem)

Bahar Gelik ( Yeliz Kuvancı)

Serap Şenlik ( Olcay Yusufoğlu

Nil Tetik ( Nazlı Bulum)

Gönül Güçlü ( Gözde Seda Altuner)

Selçuk Dağcı ( Emir Tarık Tekin)

Ali Arslan (Alp Akar)

Derya Samanlı ( Özge Özder)

Haluk Güçlü ( Burak Sergen)