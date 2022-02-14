Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü, Burak Sergen diziden ayrıldı mı? Burak Sergen diziden çıktı mı?Doç. Dr. Gülay Yedekci kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülay Yedekci'nin biyografisi...Kapıcı-Kaloriferci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıDragon ne demek, TDK'ya göre Dragon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 16 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuCumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası umut dolu açıklamalarda bulundu! Peş peşe sevindirici haberlerle iç ısıttı!Katmerli Katmerli ne demek, TDK'ya göre Katmerli Katmerli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer Bina Bakıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıShow TV canlı yayın Oğlum 2. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Kuruluş Osman 82. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü, Burak Sergen diziden ayrıldı mı? Burak Sergen diziden çıktı mı?

Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü, Burak Sergen diziden ayrıldı mı? Burak Sergen diziden çıktı mı?

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü, Burak Sergen diziden ayrıldı mı? Burak Sergen diziden çıktı mı? İşte detaylar...

Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü, Burak Sergen diziden ayrıldı mı? Burak Sergen diziden çıktı mı?

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Haluk Güçlü karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen'in Sadakatsiz'e veda edeceği öne sürüldü. Peki Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü, Burak Sergen diziden ayrıldı mı? Burak Sergen diziden çıktı mı? İşte detaylar...

Burak Sergen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Haluk Güçlü Sadakatsiz'den neden ayrılıyor?

BURAK SERGEN SADAKATSİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU? HALUK GÜÇLÜ SADAKATSİZ'DEN NEDEN AYRILIYOR?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi için yeni iddialar ortaya atılmaya başladı.

Burak Sergen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Haluk Güçlü Sadakatsiz'den neden ayrılıyor?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacak. Reytinglerde iyi bir seviyeye ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun sonuna geliniyor olması.

Öte yandan dizide vedalar da yaşanmaya devam ediyor. Ali İl ve Yeliz Kuvancı, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı.  İddiaya göre dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceğini öğrenildi.

Burak Sergen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Haluk Güçlü Sadakatsiz'den neden ayrılıyor?

SADAKATSİZ KONUSU

1. Sezon (2020-2021)
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)
Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT