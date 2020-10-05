Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Hangi gün hangi kanalda yayınlanacak? Baş rollerinde güzel oyuncu Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz yayınlanan tanıtım fragmanı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Hangi gün hangi kanalda yayınlanacak?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği dizi de birbirinden başarılı isimlerde yer alıyor.

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı, 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan ve Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Sadakatsiz 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 20:00'da başlıyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ GÜN KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni sezonda ses getirmesi beklenen baş rollerde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı 'Sadakatsiz' dizisi her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ 1. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI