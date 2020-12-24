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Sadakatsiz Tuğçe kimdir? Sadakatsiz Tuğçe kaç yaşında?

Sadakatsiz Dizisi Tuğçe Kimdir? Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'e yeni katılan Tuğçe karakteri seyirci tarafından merak konusu oldu. Yeni bölümde Mert'ten etkilenerek telefon numarasını alan lokantadaki kız Tuğçe Kimdir?

Sadakatsiz Tuğçe kimdir? Sadakatsiz Tuğçe kaç yaşında?

Sadakatsiz Tuğçe kimdir? Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyiciyi yeniden ekran başına kilitleyen Sadakatsiz'e bu hafta yeni bir isim katıldı. Mert'in lokantada telefon numarasını alan Tuğçe'nin kim olsuğu da merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz Tuğçe kimdir? Kaç yaşında?

Sadakatsiz Tuğçe kimdir? Sadakatsiz Tuğçe kaç yaşında?

SADAKATSİZ TUĞÇE KİMDİR?

Sadakatsiz Tuğçe restoranda çalışan bir görevlidir. Mert ile tanışmak istemektedir. Sadakatsiz dizisinde Tuğçe karakterinin Volkan tarafından tutulduğu düşünülmektedir. 

Sadakatsiz Tuğçe kimdir? Sadakatsiz Tuğçe kaç yaşında?

SADAKATSİZ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etse de Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül'ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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