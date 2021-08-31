Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlıyor 2021?

Sadakatsiz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlıyor 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arsında yerini aldı. İşte Sadakatsiz dizisiyle ilgili tüm bilgiler...

SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken yeni sezon tarihi ve yaşanacak konular araştırılmaya başlandı. Set ekibi çalışmalarına devam ederken dizinin yeni sezon için çekimlere başlanıldığı belirtildi.

SADAKATSİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Son bölümünde izleyenleri şaşkına çeviren bir final sahnesinin ardından 2. sezonun ne zaman geleceği araştırılan Sadakatsiz dizisinin başlama tarihi belli oldu. Set ekibi tarafından net tarih açıklanmasa da dizi, Eylül ayının ikinci haftasında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

SADAKATSİZ DİZİSİNE YENİ OYUNCU GELDİ

Geçtiğimiz sezon 'Alev Alev' adlı dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Berkay Ateş, ikinci sezonu merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde rol alacak. Ateş'in hayat vereceği karakter ise henüz açıklanmadı.