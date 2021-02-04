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  3. Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Çığırından çıkan Derin, Ali'ye bağırırken Volkan'a yakalanıyor

Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Çığırından çıkan Derin, Ali'ye bağırırken Volkan'a yakalanıyor

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Babasının yanına taşınan Ali'nin söylediği bir sözle çılgına dönen Derin, Ali'ye sinirle bağırır. Volkan ise oğluna bağıran Derin'i yakalıyor.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi tüm hızıyla nefes kesmeye devam ediyor. Büyük bir merakla beklenen Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Derin'in agresif hali dikkat çekiyor. İşte Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı...

DERİN ÇIĞIRINDAN ÇIKIYOR

Dizinin yayınlanan yeni bölümünde Derin, okulda arkadaşlarının eşyalarını çaldığı için büyük bir utanç içinde olan Ali için özel bir yemek veriyor. Ancak Ali'nin yemek esnasında davetliler ile beraberken "Burası benim evim değil" demesi Derin'i öfkelendiriyor. Derin, Ali'ye karşı sert bir şekilde tutumu ise Ali'yi oldukça korkutuyor.

Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Çığırından çıkan Derin, Ali'ye bağırırken Volkan'a yakalanıyor

VOLKAN, DERİN'İ ALİ'YE BAĞIRIRKEN YAKALIYOR

Derin'in Ali'ye bağırdığı esnada odaya giren Volkan ise gözyaşlarına boğulan oğlunu görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Derin set tepkisinden korkan Ali, büyük bir üzüntü ve yalnızlık içerisinde annesini arayarak gelip kendisini almasını istiyor. Asya'nın yaşananları öğrenince Derin'e vereceği tepki ise şimdiden merak konusu oldu.

Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Çığırından çıkan Derin, Ali'ye bağırırken Volkan'a yakalanıyor

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan’ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar.

Ali’nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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