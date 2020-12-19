Sağlık Bakanı Koca ve Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.

Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık.

Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun."

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"OLAY TÜM GERÇEKLİĞİYLE ARAŞTIRILACAK"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki özel bir hastanede 9 kişinin öldüğü yangına ilişkin, "Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır." dedi.

Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yangının meydana geldiği SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Gül, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumlarıyla süreci yakından takip ettiğini söyledi.

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Gaziantep başta olmak üzere herkese baş sağlığı dileyen Gül, şöyle konuştu:

"Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır ve 2 savcıyı görevlendirmiştir. 2 savcımız süreci tüm yönleriyle takip etmekte, süreci titiz şekilde soruşturmaktadır. Bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur.

Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç, hızlı ve titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en değerli ve aziz varlıktır. Buna yönelik bu süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır. İdari ve adli anlamda tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda tüm çalışmalar titiz şekilde sürecektir."

Olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Gül, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.