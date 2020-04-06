Sağlık Bakanı gece yarısı paylaştı! İstanbul'daki Koronavirüs için toplandılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul için Koronavirüs toplantısı yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

COVID-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık. pic.twitter.com/bLZkyXxOpS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020

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KORONAVİRÜSTE TÜRKİYE'DE SON DURUM NE 5 NİSAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsün Türkiye'deki bilançosuna dair yeni açıklamalar geldi.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan pazar günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

TOPLAM VEFAT SAYISI 574

5 Nisan pazar günü 20 bin 65 test yapıldı. Vaka sayısı3 bin 135 oldu. 73 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574...

CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR:

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1236

23 Mart: 1529

24 Mart: 1872

25 Mart: 2433

26 Mart: 3629

27 Mart: 5698

28 Mart: 7402

29 Mart: 9217

30 Mart: 10827

31 Mart: 13531

1 Nisan: 15679

2 Nisan: 18135

3 Nisan: 20921

4 Nisan: 23934

5 Nisan: 27069

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Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de üretildi!

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI BAŞLADI

Bakanlıkların almış olduğu karar ile artık ücretsiz maske temini olacak.

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden, online ortamda ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske temini sağlanacağını duyurdu.

65 YAŞ ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTINI KAPSAMIYOR

PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Ücretsiz maske teminin sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki yurttaşları kapsamadığı belirtildi.

EPTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

- Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekmekte.

- Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

- Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

- PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

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