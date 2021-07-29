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Sağlık Bakanlığı açıkladı! 70 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama sürecindeki son durumu açıkladı. Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere uygulanan toplam doz miktarının 70 milyon 286 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 70 milyon dozu geçti

Koronavirüs salgını devam ederken bir yanda aşılama tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığının  "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.33 itibarıyla ülke genelinde, 40 milyon 236 bin 301 birinci doz, 25 milyon 312 bin 512 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı. Yapılan toplam doz sayısı 70 milyon bin 286 oldu.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 70 milyon dozu geçti

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

İstanbul'da 12 milyon 908 bin 125 doz, Ankara'da 5 milyon 617 bin 601 doz, İzmir'de 4 milyon 699 bin 379 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 70 milyon dozu geçti

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU 

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 70 milyon dozu geçti

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez." ifadelerini kullandı.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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