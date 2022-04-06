Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları bugün açıklanıyor. Binlerce aday, isimlerinin kura seçimi sonuçlarında çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı kura seçimi açıklandı mı 2022? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? sorularını sizler için araştırarak haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SEÇİMİ AÇIKLANDI MI 2022?

Sağlık Bakanlığına başvuru yapan adaylar merakla kura seçimi sonuçlarını bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura seçimi açıklandı mı 2022? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? sorularını sizler için yanıtladık. T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10.000 sürekli işçi alım kurası bugün noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen adaylar, 15-21 Mart tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. İŞKUR aracılığı ile başvuru yapan adaylar kura seçim sonuçlarının ne zaman olduğunu, ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura seçimleri sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vererek, sonuçları öğrenmek için ilgili internet adresini sizlerle paylaşacağız.

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