Temaslı karantina süresi kaç gün oldu 2022? Sağlık Bakanlığı aşılı, aşısız covid temaslı karantina süresi

Sağlık Bakanlığı aşılı, aşısız covid temaslı karantina süresi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle salgınına yakalanan kişilerle temas edenler aşılı veya aşısız kişiler için ayrı karantina süreleri uygulandığı için bu konu internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. Bizlerde internet arama motorlarında çokça araştırılan "Temaslı karantina süresi kaç gün oldu 2022?" sorusuna haberimizde yanıt verdik.

TEMASLI KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU 2022?

Koronavirüs salgınına yakalanan kişilerle temas eden kişiler için uygulanan karantina süresi Sağlık Bakanlığı tarafından Omicron varyantının daha hafif seyretmesi üzerine değiştirildi.

Buna göre hatırlatma dozu aşısını yaptırmayan, son 3 ay içerisinde Kovid-19 hastalığını geçirmemiş ve aşısız kişiler için karantina süresi 7 gündür.

Aşı olan (hatırlatma dozunu olmuş) kişiler salgına yakalanmadığı sürece karantinaya girmemektedir.

Ayrıca aşısız ya da hatırlatma dozu üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınacak. 5 gün test yaptıracak olan kişiler sonuç negatif olursa karantinasını erken bitirebilir.

Pozitif vakaların izolasyon süresi 7 gündür. 7 günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina sona ermektedir.

Pozitif vakaların 5.gün yapılan test sonucu negatife dönmüşse izolasyon süreci sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞILI, AŞISIZ COVİD TEMASLI KARANTİNA SÜRESİ

Pozitif vakada karantina süresi: 7 gün karantinaya alınır.

Aşılı temaslı kişiler: Aşılı kişiler karantinaya alınmamaktadır. Not: Hatırlatma dozu üzerinden 3 ay geçmişse bu kişiler karantinaya alınmaktadır.

Aşısız temaslı kişiler: 7 gün boyunca karantinaya alınırlar.

Hastalık geçirmesi üzerinden 3 ay geçenler: Karantinaya alınır

Hastalık yenmesi üzerinden 3 ay geçmeyen kişiler: Karantinaya alınmazlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 5 Ocak Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan karar şöyledir:

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7 günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler yedi gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. Beşinci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."