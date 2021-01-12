Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıla' uygulaması! Önce kayıt sonra aşı yapılacak...

Aşılama işlemleri için geri sayım sürüyor. Önümüzdeki günlerde öncelik sırasına göre Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılacak aşılama sürecinde aşı takibini kolaylaştırmak 'aşıla'uygulaması kullanılacak. Aşı kayıtları Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen mobil uygulama üzerinden yapılacak.

ÖNCE KAYIT SONRA AŞI

"Aşıla" uygulaması ile koronavirüs aşı kayıtlarının yapılabilmesi için aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek ve kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Aşıla nedir? Ne işe yarar? | Aşıla nereden indirilir?

UYGULAMAYI İNDİRİRKEN BUNLARA DİKKAT!

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.