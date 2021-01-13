SON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı takvimini görüşmek üzere toplanacağı öğrenildi.
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün saat 18.00'de Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacağı bildirildi.
Toplantı sonrası kurul tarafından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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