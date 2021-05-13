Sağlık Bakım Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5321.08



Meslek Adı : Sağlık Bakım Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu : Sağlık Hizmetleri Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Sağlık profesyonellerine yardımcı olarak çalışan, hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getiren, beslenme programının uygulayan, kişisel bakımı ve sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları :

Sağlık Bakım Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı mesleği için “7233.57” kod olarak kullanılır iken Nükleer Enerji Mühendisi mesleği için “2144.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sağlık Bakım Teknisyeni Meslek Kodu “5321.08” olarak belirlenmiştir.

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