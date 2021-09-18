Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e ağır sözler! "Pişkinliği karşısında hayrete düştüm"

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı, "Eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım" ifadesi büyük tepki çekmesinin ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar da bu tartışmalara katılan isim oldu.

"CİNSEL TACİZ SORUŞTURMASI BAŞLAR"

Celal Şengör'ün beğendiği ve takip ettiği bir bilim insanı olduğunu söyleyen Şahan Gökbakar, "Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar" dedi.

Açıklamasına devam eden Şahan Gökbakar, "Bir kız çocuğu babası olarak bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm" diyerek Şengör'ün gösterdiği tavrın babacan olmadığını söyledi.

İşte Şahan Gökbakar'ın açıklaması:

"Beğendiğim ve takip ettiğim bir bilim insanı olan Celal Şengör, her ne kadar kendine göre masumane ve babacan bir tavırla öğrencisi genç bir kadının eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığını ve ardından da ‘babası bunu yapmadığı için kendisinin yaptığını’ gülerek anlatsa da…

AKILALMAZ BİR HAYRETE DÜŞTÜM”

Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın, hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar.

Bir kız çocuğu babası olarak, bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akılalmaz bir hayrete düştüm.

Dünyanın en önde gelen profesörlerinden de olsa, insan insandır hata yapar! İnşallah Celal Şengör hoca da o genç hanımdan, babasından ve tüm ailesinden özür diler…

Bu tavır asla babacan değildir! Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz!

Gerçek babalar çocuklarını dövemez!"

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