Sahne Şef Makinisti, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Sahne Şef Makinisti meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Sahne Şef Makinisti meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 7115.37
Meslek Adı : Sahne Şef Makinisti
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
Meslek Grubu : Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Birim Grubu : Marangozlar Ve Doğramacılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları
Sahne Şef Makinisti, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Sahne Şef Makinisti Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) mesleği için “8211.17” kod olarak kullanılır iken Acil Tıp Teknisyeni mesleği için “3258.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Sahne Şef Makinisti Meslek Kodu “7115.37” olarak belirlenmiştir.
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