Sahte kimlikle adeta suç makinasına dönen firariyi parmak izi ele verdi!

Kilis’te, yapılan sorgulama sonucunda sahte kimlikle dolaşan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs parmak izinden tespit edildi.

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Sahte kimlikle adeta suç makinasına dönen firariyi parmak izi ele verdi!

Kilis’te, sahte kimlikle dolaşan ve çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, parmak izi sorgulaması sonucu yakalandı. Şahsın adresindeki aramalarda ise uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Takipli KOM Faaliyeti (TKF) kapsamındaki yapılan çalışmalar neticesinde Elbeyli ilçesi Günece köyünde kendini K.K. olarak tanıtan şüphelinin parmak izi sorgulamasını yaptı.

Sahte kimlikle adeta suç makinasına dönen firariyi parmak izi ele verdi!

Yapılan sorgulama sonucunda sahte kimlikle dolaşan şahsın, çeşitli suçlardan aranan S.S. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.

Sahte kimlikle adeta suç makinasına dönen firariyi parmak izi ele verdi!

Esrarı su borusunun içine sakladı

Sahte kimlik kullanan suç makinesinin evine yapılan operasyonda ise bahçedeki su borusuna gizlenmiş 3 kilogram esrar, 1 adet telefon, 1 adet tablet, 11 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkında birçok suçtan aranması ve 11 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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