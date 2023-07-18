Sakarya Büyükşehir Belediyesinin baba-çocuk kampına ilk haftasında büyük ilgi gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilgiyle takip edilen baba çocuk kampının ilk haftasında 150 kişilik kamp kuruldu.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesinin baba-çocuk kampına ilk haftasında büyük ilgi gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilgiyle takip edilen baba çocuk kampının ilk haftasında 150 kişilik kamp kuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin baba-çocuk kampına ilk haftasında büyük ilgi gördü

150 KİŞİLİK KAMP KURULDU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak farklı kuşakları bir araya getirdiği baba-çocuk kampına ilk haftasında büyük ilgi gördü. 8 farklı tarihte Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ında gerçekleştirilecek kampların ilk haftasında 150 kişilik kamp kuruldu. İlk kamp ateşinin yandığı kampta çocuklar babaları birlikte unutulmayacak bir hafta sonu geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin baba-çocuk kampına ilk haftasında büyük ilgi gördü

KAMPIN ATEŞİNİ ÇOCUKLAR BABALARI İLE BİRLİKTE YAKTI

Kamp çadırı kurmayı, kamp ateşi yakmayı, kamp kuralları gibi birçok bilgiyi babalarının yanında öğrenen çocuklar ayrıca kamp sabahında Macera Park'ın eşsiz doğasında kamp yürüyüşü gerçekleştirdi. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu tarafından karagöz Hacivat oyunuyla şenlenen çocukların yanı sıra babalarda kampta mangal yaparak doğanın tadını çıkardı.

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