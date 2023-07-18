Burun estetiğinde izsiz ve tamponsuz ameliyat mümkün

Burun ameliyatıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Necmettin Kutlu, "Bazı hastalar konu burun olunca operasyonları ertelemek isteyebiliyor. Bunun başlıca sebepleri arasında ameliyat sonrası burun içine yerleştirilen tampon oluyor. Oysa artık burun ameliyatları tampon uygulaması olmadan da yapılabiliyor" dedi.

"TAMPON HASTALARI TEDİRGİN VE RAHATSIZ EDİYOR"

"Estetik operasyonları arasında en çok uygulanan burun estetiği olmaktadır. Fakat konu burun estetiği olunca birçok hastada en büyük sorunların başında burun tamponu konusu gelmektedir ve bu sorun hastalarda genelde hep ertelemeye neden olmaktadır" diyen Medicana International İstanbul Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Necmettin Kutlu, "Burun tamponları özellikle ameliyat sonrası iyileşme döneminde ve tamponun çıkartılması anında hastalara ciddi oranda rahatsızlık vermesinden dolayı burun estetiğine karşı tedirginlik oluşmaktadır. Fakat gelişen teknolojiler sayesinde artık burun estetiği operasyonların çoğunda tampon uygulaması yapılmamaktadır" dedi.

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Operasyon sonrasında iz kalmıyor

Burun estetiğinde geçmiş dönemlerde kullanılan tamponlar yerine doku yapıştırıcısı ve kendinden kaybolan dikişler sayesinde artık tampon kullanımına gerek kalmadığını ifade eden Prof. Dr. Kutlu, şöyle devam etti:

"Tampon kullanılan operasyonlar sonrası yaşanan nefes alma sorunları, ağrılı iyileşme ve hafif kanamalar artık yeni yapıştırma yöntemleri sayesinde giderilmektedir. Burun estetiğinde olduğu gibi bazı kişilerde kaza sonucu ya da doğuştan oluşabilen burun eğriliği ya da burun kıkırdağı problemlerinin tedavisinde de yapılan cerrahi işlemlerde de artık tampon kullanımına gerek kalmadığının bilinmesi gerekmektedir. Zorunlu olunan bazı durumlarda yapılması gereken burun ameliyatlarında (kemik, kıkırdak yapı eğriliği ya da et oluşumu gibi) radyofrekans yöntemi ile küçültme ve düzeltme yapılmaya başladığından dolayı operasyon sonrasında herhangi bir iz kalmadığı gibi tampon kullanımı da gerek kalmamaktadır.

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Sağlıklı nefes alma sağlıklı yaşamı getiriyor

Burun yapısındaki sorunların görülme oranı çok yüksek olmasına rağmen yapılan araştırmalarda hastaların bu tür sorunları burun estetiği yaptırarak düzeltilmesi konusunda tedirginlik yaşadığı görülmektedir. Yaşanan tedirginliklerin en büyük etkeni ameliyat sonrası iyileşme döneminin tedirgin edici olması ve estetik teriminin halk arasında yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat bu tür sorunlar kişilerin nefes almalarını ciddi oranda etkilemesinden dolayı başka sağlık sorunlarını da neden olabilmektedir.

Yeni tekniklerle hastalar hızla normal yaşantısına dönüyor

Burun estetiği operasyonlarından korkunun en büyük nedenleri arasında geçmiş dönemlerde yapılan operasyonlarda kullanılan tampon uygulaması olmaktadır. Burun estetiği ameliyatlarından sonra işe dönüş sürelerinin uzun olduğu kanısı insanlarda tedirginlik oluşturmaktadır. Fakat hem tampon kullanılmadığı hem de gelişen uygulama teknikleri sayesinde ameliyat sonrası 7-8 gün içinde hastalar kontrollü bir şekilde normal yaşamlarına dönebilmektedir. Özellikle son 5 yıl içinde gelişen teknolojiler sayesinde başta tampon uygulaması olmak üzere birçok eski yöntem kullanılmadığından dolayı hem burun estetiği operasyonları hem de operasyon sonrası süreç artık çok daha kolay geçebilmektedir.

Rahatsız eden ağrı olmuyor

Yeni kullanılan dikiş yöntemleri ve özel doku yapıştırıcıları sayesinde kanamaların da önüne geçildiğinden dolayı artık çok daha hızlı iyileşme yaşanmaktadır. Tamponsuz burun ameliyatı sayesinde artık hastalar aynı gün taburcu olmanın yanında iyileşme sürecinde rahatsız edecek şekilde ağrı da çekmemektedir. Tamponsuz burun ameliyatı yönteminin diğer avantajları arasında özellikle burnun geri noktalarına kadar kolay ulaşma imkanı sayesinde etkili dikiş yapıldığından herhangi bir kanama durumu oluşmadan 10-15 dakika içinde tamamlanabilmektedir."

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