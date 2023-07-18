Çaycı Hüseyin avukat tuttu! Asılsız ölüm haberlerine karşı önlem aldı!

Avukatıyla poz veren Çocuklar Duymasın dizisinin ünlü oyuncusu Alpaslan Özmol, hakkında asılsız haber yapanlar için avukat tuttuğunu açıkladı.

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Çaycı Hüseyin avukat tuttu! Asılsız ölüm haberlerine karşı önlem aldı!

Sosyal medyada sürekli olarak 'öldü' haberleriyle gündeme gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu Alpaslan Özmol, bu durumdan bıktığını ve hukuki mücadele başlattığını duyurdu. Daha önce Instagram hesabından haberlere isyan etmiş olan Özmol, artık somut bir adım atarak avukat tuttuğunu açıkladı.

Çaycı Hüseyin avukat tuttu! Asılsız ölüm haberlerine karşı önlem aldı!

"Sürekli Öldürüyorlar. Artık Panik Atak Oldum"

Ünlü oyuncu, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum." şeklinde dert yanmıştı.

Çaycı Hüseyin avukat tuttu! Asılsız ölüm haberlerine karşı önlem aldı!

Avukat Tutarak Sosyal Medyadan Paylaştı

Bu kez somut bir adım atan Alpaslan Özmol, avukat tuttuğunu açıkladı ve avukatıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncu, "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır." ifadelerini kullandı. Bu açıklama üzerine sevenlerinden destek mesajları yağdı.

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