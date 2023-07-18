Aşırı sıcaklıklar halk otobüsünde ‘klima’ tartışması yarattı!

Antalya'da özel halk otobüsü şoförü ile yolcular arasında klima açmama tartışması yaşandı. Şoför, aracı durdurup devam etmeyeceğini söyleyince tartışma alevlendi. O anlar yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Antalya'da yolcular klima açmayan ya da kliması yetersiz kalan bazı özel halk otobüslerinden şikayetçi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan özel halk otobüsündeki yolcular, şoförün hararet yaptığı gerekçesiyle aracın klimasını açmadığını iddia etti. Dolu olan otobüste hamile ve yaşlı insanların olduğunu söyleyen yolcular, şoförün aracı durdurup hareket etmemesi üzerine daha da öfkelendi.

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"YAŞLI VAR, HAMİLE VAR"

Yolculardan birisi, "Ya devam et ya da polis çağıracağım. Madem ilerlemiyorsun, araç tahsis edeceksin, buradaki herkesin ücretini ödeyeceksin. Kendi kafana göre iş yapamazsın" diyerek tepkisini dile getirirken, bir başka yolcu da, "Bunca insanın hakkına giriyorsun. Burada yaşlı var, hamile insan var. Ne biçim insansın" dedi.

KLİMALAR YETERSİZ KALIYOR

Yaşanan soruna değinen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan ise, "Bindiğimiz otobüslerimizin kapıları iki taraftan açıldığı zaman içeride bulunan soğuk hava dışarı çıkıyor. Bütün şoförlerimize her gün sabah klimaları açmaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Kaldı ki bizim şoförlerimiz maaşla çalışıyor. Akaryakıtla ilgili bir sorunu yok. Neden şoförlerimiz klima açmasın? Vatandaşla neden karşı karşıya gelsin? Şoförlerimizle ilgili yetki büyükşehir belediyemizde bulunuyor. Belediyemiz isterse zabıtalarla denetleyebilir. Şoförlerimiz klima bozuksa sefere çıkmak istemiyor. Biz çıkaramıyoruz. Klimanın açık olduğuna da bazen inandıramıyor. Hava sıcaklığından dolayı klimalar yetersiz kalıyor" diye konuşuyor.

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