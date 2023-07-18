Aşırı sıcaklıklar halk otobüsünde ‘klima’ tartışması yarattı!

Antalya'da özel halk otobüsü şoförü ile yolcular arasında klima açmama tartışması yaşandı.

YAYINLAMA
Google News
Aşırı sıcaklıklar halk otobüsünde ‘klima’ tartışması yarattı!

Antalya'da özel halk otobüsü şoförü ile yolcular arasında klima açmama tartışması yaşandı. Şoför, aracı durdurup devam etmeyeceğini söyleyince tartışma alevlendi. O anlar yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Antalya'da yolcular klima açmayan ya da kliması yetersiz kalan bazı özel halk otobüslerinden şikayetçi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan özel halk otobüsündeki yolcular, şoförün hararet yaptığı gerekçesiyle aracın klimasını açmadığını iddia etti. Dolu olan otobüste hamile ve yaşlı insanların olduğunu söyleyen yolcular, şoförün aracı durdurup hareket etmemesi üzerine daha da öfkelendi.

Aşırı sıcaklıklar halk otobüsünde ‘klima’ tartışması yarattı!

"YAŞLI VAR, HAMİLE VAR"

Yolculardan birisi, "Ya devam et ya da polis çağıracağım. Madem ilerlemiyorsun, araç tahsis edeceksin, buradaki herkesin ücretini ödeyeceksin. Kendi kafana göre iş yapamazsın" diyerek tepkisini dile getirirken, bir başka yolcu da, "Bunca insanın hakkına giriyorsun. Burada yaşlı var, hamile insan var. Ne biçim insansın" dedi.

KLİMALAR YETERSİZ KALIYOR

Yaşanan soruna değinen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan ise, "Bindiğimiz otobüslerimizin kapıları iki taraftan açıldığı zaman içeride bulunan soğuk hava dışarı çıkıyor. Bütün şoförlerimize her gün sabah klimaları açmaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Kaldı ki bizim şoförlerimiz maaşla çalışıyor. Akaryakıtla ilgili bir sorunu yok. Neden şoförlerimiz klima açmasın? Vatandaşla neden karşı karşıya gelsin? Şoförlerimizle ilgili yetki büyükşehir belediyemizde bulunuyor. Belediyemiz isterse zabıtalarla denetleyebilir. Şoförlerimiz klima bozuksa sefere çıkmak istemiyor. Biz çıkaramıyoruz. Klimanın açık olduğuna da bazen inandıramıyor. Hava sıcaklığından dolayı klimalar yetersiz kalıyor" diye konuşuyor.

Türk Savunma Sanayisine 2 yeni milli silah geliyor! Resmi açıklama ile duyurdular!Türk Savunma Sanayisine 2 yeni milli silah geliyor! Resmi açıklama ile duyurdular!

Üst üste intihara kalktı! Yangın çıkarıp, kendini boğmaya çalıştıÜst üste intihara kalktı! Yangın çıkarıp, kendini boğmaya çalıştı

Alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu! İstanbul Taksim'de alkollü gence meydan dayağı! Güven TİM'leri zor kurtardı!Alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu! İstanbul Taksim'de alkollü gence meydan dayağı! Güven TİM'leri zor kurtardı!

MKE fabrikasında patlama oldu! Yaralılar var!MKE fabrikasında patlama oldu! Yaralılar var!

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı! Bakan açıkladı!Hatay'daki yangın kontrol altına alındı! Bakan açıkladı!

ABD ordusuna ait milyonlarca hassas bilgi Mali'ye gönderildi! Yanlışlıkla e-postayla gönderdiler!ABD ordusuna ait milyonlarca hassas bilgi Mali'ye gönderildi! Yanlışlıkla e-postayla gönderdiler!

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı! Körfez ülkeleriyle diploması trafiği!Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı! Körfez ülkeleriyle diploması trafiği!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aileyi merkeze alan bir vizyonu bu ülkede tanımlayacağız! Bakan Göktaş'tan önemi açıklamalar!
Aileyi merkeze alan bir vizyonu bu ülkede tanımlayacağız! Bakan Göktaş'tan önemi açıklamalar!
Küçük kız, lösemi hastaları için saçlarını bağışladı
Küçük kız, lösemi hastaları için saçlarını bağışladı
Şanlıurfa’da çölyak hastalarına hizmet! Her gün glütensiz ekmek üretiliyor
Şanlıurfa’da çölyak hastalarına hizmet! Her gün glütensiz ekmek üretiliyor
Ankara'da toplu ulaşımı büyük zam! Yüzde 57 zam yapıldı!
Ankara'da toplu ulaşımı büyük zam! Yüzde 57 zam yapıldı!
Son Haberler
Ölümle yaşam arasında asılı kaldı, Altıncı kattan düşen işçi emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
Ölümle yaşam arasında asılı kaldı, Altıncı kattan düşen işçi emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
Binlerce arı telef oldu! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
Binlerce arı telef oldu! Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
Ekonomik zorluklarla boğuşanlara umut! Borç kapatma kredisi hayata geçirildi!
Ekonomik zorluklarla boğuşanlara umut! Borç kapatma kredisi hayata geçirildi!
Burun estetiğinde izsiz ve tamponsuz ameliyat mümkün
Burun estetiğinde izsiz ve tamponsuz ameliyat mümkün
Çöp dolu binadan kamyon kamyon çöp çıktı
Çöp dolu binadan kamyon kamyon çöp çıktı
Türk Savunma Sanayisine 2 yeni milli silah geliyor! Resmi açıklama ile duyurdular!
Türk Savunma Sanayisine 2 yeni milli silah geliyor! Resmi açıklama ile duyurdular!
Çok Okunanlar
Kamyonun çarptığı beton duba ok gibi fırladı! Bir kişi ağır yaralandı! O anlar kamerada
Kamyonun çarptığı beton duba ok gibi fırladı! Bir kişi ağır yaralandı! O anlar kamerada
18 Temmuz Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
18 Temmuz Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Ülke Geneli 18 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Ülke Geneli 18 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!
THODEX kurucusuna rekor ceza! 40 bin yıla kadar hapsi istendi!
THODEX kurucusuna rekor ceza! 40 bin yıla kadar hapsi istendi!
Tarihin en büyük savunma anlaşması gerçekleştirildi! Türkiye tarihinin en büyük silah satışı!
Tarihin en büyük savunma anlaşması gerçekleştirildi! Türkiye tarihinin en büyük silah satışı!
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor