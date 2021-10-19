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  3. Sakarya'da gözünden rahatsızlanan TIR şoförünün imdadına polis yetişti! Gözüne damla damlattı, yardımcı oldu

Sakarya'da gözünden rahatsızlanan TIR şoförünün imdadına polis yetişti! Gözüne damla damlattı, yardımcı oldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir TIR şoförü gözünden rahatsızlandıktan sonra aracını yol kenarına park etti. Polis memuru Mustafa Bulut, şoföre yardımcı olarak gözüne damla damlattı.

Sakarya'da gözünden rahatsızlanan TIR şoförünün imdadına polis yetişti! Gözüne damla damlattı, yardımcı oldu

Alınan bilgilere göre D-650 kara yolunda seyir halindeyken Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi mevkisinde gözünden rahatsızlanan TIR şoförü, aracını yol kenarına park etti. O esnada devriye görevini yürüten Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri TIR şoförünün yanına giderek durumu fark etti. 

Sakarya'da gözünden rahatsızlanan TIR şoförünün imdadına polis yetişti! Gözüne damla damlattı, yardımcı oldu

ARAÇTAN İNDİ, DAMLA DAMLATTI

Ekip aracından inerek TIR şoförünün yanına giden polis memuru Mustafa Bulut, gözlerinde yanma ve kurumaya bağlı rahatsızlık olduğu belirtilen TIR şoförüne gözlerine damla damlatarak yardımcı oldu.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Gözlerinde rahatsızlık geçen TIR şoförü kendisine yardım eden polis memurlarına teşekkür ettikten sonra yoluna devam etti. 

Sakarya'da gözünden rahatsızlanan TIR şoförünün imdadına polis yetişti! Gözüne damla damlattı, yardımcı oldu Sakarya'da gözünden rahatsızlanan TIR şoförünün imdadına polis yetişti! Gözüne damla damlattı, yardımcı oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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