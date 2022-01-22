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  3. Şakkadanak Necmettin Batırel'den gram altın için bomba tahmin: 1050 lirayı görüp aşabilir

Şakkadanak Necmettin Batırel'den gram altın için bomba tahmin: 1050 lirayı görüp aşabilir

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, gram altının ABD Merkez Bankasının faiz artıracağını ifade ederek," Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir." dedi.

Şakkadanak Necmettin Batırel'den gram altın için bomba tahmin: 1050 lirayı görüp aşabilir

CNN Türk ekranlarında Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile yaşadığı tartışmayla adından söz ettiren Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, dolar kurunun aksine bu kez kez altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu.

"FAİZ ARTIRMAK EN SON ÇARE OLACAK BİR YOLDUR"

BBN Türk kanalına konuk olan Necmettin Batırel, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarının güven vermediğini dile getirerek bankanın 26 Ocak'taki toplantısında faiz artıracağı tahmininde bulundu. Batırel," Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin" dedi.

Şakkadanak Necmettin Batırel'den gram altın için bomba tahmin: 1050 lirayı görüp aşabilir

"ONS ALTIN YÜKSELEBİLİR"

Değerlendirmelerini sürdüren Batırel," Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım." diye konuştu.

Şakkadanak Necmettin Batırel'den gram altın için bomba tahmin: 1050 lirayı görüp aşabilir

GRAM ALTIN İÇİN BOMBA TAHMİN

Altına yatırım yapan vatandaşlara seslenen Batırel şunları söyledi:

"Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler"

Şakkadanak Necmettin Batırel'den gram altın için bomba tahmin: 1050 lirayı görüp aşabilir

{TITLE_STRIP}Şakkadanak Necmettin Batırel, ekonomideki rahatlama için tarih verdi: Hazirandan itibaren enflasyon, kur baskısı ve cari açık ortadan kalkacak

{TITLE_STRIP}"Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel'den yeni dolar tahmini: Mart sonunda 9,5 liradır, dövizleri satın altında kalacaksınız

{TITLE_STRIP}"Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel doların ineceği değeri açıkladı, cari açığın sıfırlanacağı tarihi söyledi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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