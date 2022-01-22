Şakkadanak Necmettin Batırel'den gram altın için bomba tahmin: 1050 lirayı görüp aşabilir

CNN Türk ekranlarında Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile yaşadığı tartışmayla adından söz ettiren Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, dolar kurunun aksine bu kez kez altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu.

"FAİZ ARTIRMAK EN SON ÇARE OLACAK BİR YOLDUR"

BBN Türk kanalına konuk olan Necmettin Batırel, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarının güven vermediğini dile getirerek bankanın 26 Ocak'taki toplantısında faiz artıracağı tahmininde bulundu. Batırel," Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin" dedi.

"ONS ALTIN YÜKSELEBİLİR"

Değerlendirmelerini sürdüren Batırel," Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım." diye konuştu.

GRAM ALTIN İÇİN BOMBA TAHMİN

Altına yatırım yapan vatandaşlara seslenen Batırel şunları söyledi:

"Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler"

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