Samsunspor karşısında sadece 3 pas hatası ile oynayan Flavio Medeiros kimdir?

Yeni sezon öncesinde yapılan transferlerin nasıl bir performans göstereceğini merak eden Trabzonspor taraftarları bugün oynanan Samsunspor karşılaşmasında bu futbolcuları izleme fırsatı buldu ve Trabzonspor’un EC Bahia takımından transfer ettiği Flavio Medeiros oynadığı futbol ile taraftarlardan geçer net almayı başardı.

Trabzonspor'un yeni transferi Flavio, Samsunspor karşısında sadece 3 pas hatası ile oynadı.

Topla buluşma: 40

Pas: 33 %90,9

Süre: 45 dk

Top kapma: 1

İkili mücadele: 6/3

Yapılan faul: 2

Samsunspor maçından sonra konuşan Flavio:

"Trabzonspor gibi bir kulübün oyuncusu olmaktan dolayı gayet mutluyum. Böyle bir şansın hayatımda az bulacağım bir şans olduğunun da farkındayım, bu yüzden elimden geleni yapacağım. Büyük hedeflere ulaşmaya çalışacağız."

Şeklinde açıklamada bulundu.

Spor yazarları Erdal Hoş'un Trabzonspor’lu Flavio hakkında görüşleri

Erdal Hoş:

"Trabzonspor'un bana göre 1.5 sezon önce de stoper ve 6 numaraya ihtiyacı vardı, şimdi de stoper ve 6 numaraya ihtiyacı var. Bence Flavio da 6 değil, 8 numara." (TRT Spor)

Sosyal medyada Trabzonspor’lu Flavio hakkında görüşler

“En iyi transfer Flavio maşallah nazar değmesin çok sert top kapan bir futbolcu. Trondsen de iyi fena değil. Plazaya bi şey demem için daha çok erken hızlı bir futbolcu o kadar söyleyim çok süratli ama yeterince topla oynamadı. Marlon da idare eder edgar ilk maçında ilk golü attı”

“Yeni transferleri 45 dakika üzerinden değerlendirmek pek doğru değil. Lâkin Trondsen ve Flavio kumaşını belli ediyor. Özellikle Trondsen'in oyun aklı Sosa ile benzerlik gösteriyor.”

“Bir maça bakarak karar vermeyin diyenler doğru söylüyorlar fakat şurda yanılıyorlar. İyi futbolcu her ne olursa olsun ağırlığını ortaya koyar top ayağına geldiğinde tecrübesini gösterir. Yorumlara bakılırsa birtek Flavio hareketli. Diğerleri net çöp..”

“Trondsen; Bu ligde fark yaratır...

Plaza; Ekubanin ilk geldiği gibi zaman ihtiyac var

Flavio ; dinamo”

“Hazırlık maçında kimseye iyi veya kötü demem değerlendirme yapmam fakat Flavio 6 değil 8 bu çok belli

Eğer 6 numara için düşünüldüyse büyük hüsran yaşarız İvan Marcone doğru transfer olur orası için.”

“Flavio ve Trondsen müthişti. Sadece 45 dakika oynamalarına rağmen çok iyiydi. Sørloth Ekuban Nwakaeme ile birlikte iş yapacaklar aşırı.”

“Flavio beklediğimden iyi bir görüntü verdi en azından diza gibi yapışıyor adama.

Rakibin gücü, ilk hazırlık maçı olması, ilk yarı ve 2. yarı farklı 11ler olması maç ile ilgili yorum yapmayı engelliyor.”

“Aslında iyi adamlar toplanmış ama bir sistem yok. Şenol Güneş şu kadroyla iyi top oynatırdı. Hoca çok önemli. Takım çok yavaş. Çok duruyor. Oysa Trondsen pas al veri iyi yapıyor ve geniş görüyor oyunu. Flavio sağlam. Nwakame de takımı yavaşlatıyor. Plaza deli dolu ama hızlı. Olur”

“Tamamen bütün oyuncuları görmek için oynanmış bir maç

As kadroya monte edilecek futbolcular 11 başlamadı

Bu futbolcular ilk defa birlikte oynadılar

11 değişiklik varsa maçın skoruna bakılmaz

Flavio ve Trondsen bu takımın değişmez parçası olur

Moralleri bozmak yok”

Flavio Medeiros kimdir?

Flavio Medeiros Brezilya'nın Santos şehrinde dünyaya geldi.

10 Şubat 1996 yılında doğan genç futbolcu 177 boyunda ve merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor.

Flavio, daha önce EC Vitoria U20, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre kulüplerinde oynadı. Flavio'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri de iki ayağını da kullanabiliyor olması.

Flavio Medeiros, geçtiğimiz sezon 9 maça çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.

Flavio Medeiros Kariyeri

Flavio Medeiros bir önceki sezon performans bilgileri

Flavio Medeiros oyuncu verileri

Flavio Medeiros transfer geçmişi

Flavio Medeiros tüm kariyerinin performans bilgileri

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