San Andreas Fayı oyuncuları kimdir? Konusu nedir? | San Andreas Fayi nerede?

"San Andreas Fayı" 2015 yılında yayınlandığında büyük ilgi gören, aksiyon macera türündeki 3 boyutlu film Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Baş rollerinde Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion'un olduğu "San Andreas Fayı" filmi konusu nedir? Oyuncuları kimdir? San Andreas Fayı nerede?

SAN ANDREAS FAYI KONUSU VE OYUNCULARI

Orjinal adı: San Andreas

Türü: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yapım yılı: 2015

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion

Konu: Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

SAN ANDREAS FAYI NEREDE?

San Andreas Fayı, Kuzey Anadolu Fayı gibi yeryüzünde en çok tanınan Jeolojik yapılardan biridir.

San Andreas Fayı gibi, Kuzey Anadolu Fayı da, tek bir kırık düzlemi olmayıp birçok fay parçalarından oluşmuş bir fay zonu, bir fay sistemi durumundadır.

İsmini San Andreas Gölü'nden almıştır.

Dünyada en çok adı geçen faylardan bir olan San Andreas Fayı, Pasifik kıyı dağlarını boydan boya kesen büyük bir kırık sistemi, doğrultu atımlı sağ yönlü bir fay zonudur.

Kuzeyde Pasifik kıyısındaki Point Arena'dan güneyde Meksika sınırına kadar olan Kaliforniya Eyaleti içindeki uzunluğu yaklaşık olarak 1100 kilometredir.

San Andreas Fayı'nı ilk kez tanıyan jeolog, Lawson (1895) olmuştur.

Her ikisi de sağ yönlü, doğu atımlı faylardır ve genişlikleri birbirlerinde oldukça yakındır.