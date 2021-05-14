Sanat ve Kültür Yöneticisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2621.06

Meslek Adı : Sanat ve Kültür Yöneticisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Kütüphaneciler, Arşivciler Ve Küratörler

Meslek Birim Grubu : Arşivciler Ve Küratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kültür ve sanatın çeşitli dallarında araştırmalar yaparak her türlü kültürel ve sanatsal ürünler ile bu alandaki faaliyetleri tasarlayan ve bu ürünleri ekonomik ve kültürel bir değere dönüştürebilen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Sanat ve Kültür Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kültür ve sanatın çeşitli dallarında klasik, modern, yurtiçi ve yurtdışında inceleme, araştırma ve analiz çalışmaları yapmak,

b) Bir etkinlikte sergilenecek eserlerin düzenlemesini yapmak ve izleyici ile buluşturmak,

c) Bir etkinlikte sergilenecek eserleri seçmek ve onu izleyiciye sunmak,

d) Eserleri kullanıma açacak olan koleksiyoner/kurumla iletişim içinde olmak,

e) Festival, gösteri veya tiyatro oyununun yapımını üstlenmek,

f) Bu tür etkinliklerin sanatsal içeriğinin tasarımını (sanat yönetmenliğini) yapmak, sahneye koymak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sanat ve Kültür Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü mesleği için “8143.22” kod olarak kullanılır iken Açık Deniz Balıkçısı mesleği için “6223.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sanat ve Kültür Yöneticisi Meslek Kodu “2621.06” olarak belirlenmiştir.

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