Sanayi kuruluşları ve Kobilerin kullandığı doğal gaza 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)'tan yapılan açıklamaya göre Sanayi ve KOBİ'lerin kullandığı ve elektrik üretimi için kullanılan doğal gaza yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Yeni fiyat tarifesi 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Sanayi kuruluşları ve Kobilerin kullandığı doğal gaza 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Sanayi ve KOBİ'lerin kullandığı ve elektrik üretimi için kullanılan doğal gaza yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ tarafından yayımlanan fiyat listesine göre 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) kullanılan doğal gazın toptan fiyatına yüzde 20 zam yapıldı.

Sanayi kuruluşları ve Kobilerin kullandığı doğal gaza 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı

KONUTLARDA KULLANILAN DOĞAL GAZA ZAM YAPILMADI

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadığı duyurulurken Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas aldığında Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'dan sonra en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de uygulandığı belirtildi.

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KAYNAK: İHA

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