Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank hayatını kaybetti. 1939 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank ise acı haberi Malatya’da aldı. Adıyaman’da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!

BAKANLAR TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Ali Haydar Varank, 13 Mart’ta Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında defnedilecek.

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