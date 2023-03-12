Deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili toplamda 279 kişi tutuklandı!

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık yaşanan depremlerden sonra yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklar tarafından açılan soruşturmalarda 1171 zanlı sorumlu tutuldu. Deprem sonrası açılan soruşturmalarda, 99 müteahhit, 149 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi ve 18 binada değişiklik yaptığı belirlenen toplamda 279 şüpheli tutuklandı. 77'si müteahhit, 217'si yapı sorumlusu, 45'i yapı sahibi ve 31'i binada değişiklik yapan olmak üzere 370 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 250 şüpheli hakkında yakalama kararı, 95 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

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22 ZANLI YURT DIŞINDA

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken şüphelilerden 50'sinin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 22 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 103 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.