Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!

Türkiye IMF ile ilişkisini tarihe gömerken hatta 5 milyar dolar borç vermesine rağmen Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiklerinde çeşitli kuruluşlardan kredi alacağını söyleyerek IMF'den tekrar borç alabileceği yönünde açıklamalarında bulunması tepkilere neden oldu.

Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Millet ittifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. Eğer iyi bir yönetim. Halkına hesap veren bir yönetim, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz." ifade etti.

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O ifadeleri ise sosyal medya da tepkilere neden olurken bir kullanıcı, "Türkiye, IMF ile borç ilişkisini tarihe havale etti, hatta IMF'ye 5 milyar dolar borç verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ülkeyi yeniden IMF'ye bağlamayı, kredi almayı vaad etti!" ifadelerinde bulundu.