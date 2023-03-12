Siz siz olun bu ulaşım aracını bugün kullanmayın! İstanbul'da bazı vapur seferleri lodos nedeniyle iptal edildi! İşte o seferler!

11 Mart Pazar günü itibariyle Şehir Hatları A.Ş'nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da lodos ve şiddetli yağışlar nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak. İşte o vapur seferleri...

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Siz siz olun bu ulaşım aracını bugün kullanmayın! İstanbul'da bazı vapur seferleri lodos nedeniyle iptal edildi! İşte o seferler!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke genelinde verdiği hava tahmin raporlarına göre 11 Mart 2023 Pazar günü için Marmara ve Ege Bölgeleri'nde sağanak yağmur, lodos ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bu uyarılar sebebiyle İstanbul Şehir Hatları A.Ş vatandaşlara önemli bir duyuruda bulundu.

Siz siz olun bu ulaşım aracını bugün kullanmayın! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi! İşte nedeni!

DENİZ ULAŞIMINDA LODOS ENGELİ

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

İstanbul'da deniz ulaşımında yaşanacak herhangi bir olumsuzluklara karşı anlık Şehir Hatları İptal Edilen Seferler'i linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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