11 Mart 2023 Pazar: Altın alacaklar aman kar yapalım derken zarar etmeyin! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!

Milyonlarca yatırımcı güvenli liman ararken altın zirveye tırmanmaya devam ediyor. Altın alacak kimi vatandaşlar altının yükselmesiyle birlikte bekleyişe geçerken kimi vatandaşlar ise yatırımını Dolar ve Euro'dan yana kullanmaya başladı. Vatandaşların her gün merak ettiği en önemli konulardan olan Altın, Euro ve Dolar fiyatları TL karşısında ne kadar işlem görüyor? İşte 12 Mart 2023 Pazar Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Hafta sonu itibariyle Gram Altın'ın alış fiyatı bin 140TL 15 kuruş olurken, satış fiyatı ise bin 140 TL 37 kuruş olarak an itibariyle işlem görmeye başladı.

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12 Mart Pazar sabahı itibariyle Çeyrek Altın alış fiyatı bin 824 TL 24 kuruş olurken, satış fiyatı ise bin 864 TL 50 kuruş oldu.

En çok tercih edilenler arasında yerini alan Yarım Altın satış fiyatı ise 3 bin 637 TL 8 kuruş, satış fiyatı ise 3 bin 728 TL 99 kuruş oldu.

Altın/Ons alış fiyatı bin 867 TL 89 kuruştan işlem görmeye başlarken satış fiyatı ise an itibariyle bin 868 TL 63 kuruş oldu.

Cumhuriyet Altının 11 Mart pazar satıl fiyatı 7 bin 296 TL 97 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 345 TL 18 kuruş olarak işlem görmeye başladı.

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SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Milyonlarca vatandaşımızın güvenli liman olarak gördüğü bir diğer yatırım aracı ise Euro ve Dolar olurken yatırımcılar dövizden de vazgeçmiyor. 11 Mart Pazar günü sabahı itibariyle ABD Doları'nın alış fiyatı 18,96 TL olurken, satış fiyatı ise 18,97 TL oldu.

Euro alış fiyatı ise an itibariyle 20,17 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 20,19 TL olarak işlem görüyor.