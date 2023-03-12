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The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
The Economist Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı belirlediği Kemal Kılıçdaroğlu, için "Muhalefet en kötü adayı seçti" diyerek çok konuşulacak analize yer verdi.
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