The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala adaylar netleşmeye başladı. Cumhur ittifakı yaklaşık bir yıl önce adaylarının cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olarak açıklamasına rağmen, 6'lı masa olarak da bilinen millet ittifakı çok uzun süren görüşme ve tartışmaların ardında seçimlere iki ay gibi az bir zaman kala adaylarının Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olduğunu açıkladı. Kemal kılıçdaroğlunun adaylığının belli olmasından sonra özellikle dünyadan nasıl bir tepki geleceği merak ediliyordu. İlk tepki İngiltereden geldi. İngiliz The Economist, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok tartışılacak bir analizde bulundu.